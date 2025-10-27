«Русский мужик» из Бразилии: переехавший в Подмосковье боец UFC с триумфом выступил под трек «Матушка-земля»

Боец смешанных единоборств Вальтер Уокер, проживающий в подмосковном поселке Ромашково, одержал досрочную победу на турнире UFC, применив прием «скручивание пятки» против англичанина Луи Сазерленда. Об этом пишет REGIONS.

Сразу после завершения поединка 27-летний спортсмен, выходивший в октагон под песню «Матушка-земля», заявил: «Я настоящий русский мужик! Слава России!», вызвав овации российских болельщиков. Практическим результатом победы стало укрепление позиций Уокера в рейтинге UFC, где он сейчас занимает 15-ю строчку, что открывает перспективы для боев с более статусными соперниками.

Личная мотивация Уокера тесно связана с семьей: как пояснил спортсмен, песня «Матушка-земля» напоминает ему о российской супруге и дочери, ради которых он выступает.

В ходе прямого эфира бразильский боец, переехавший в Одинцовский округ в 2019 году, сразу воспользовался моментом для планирования следующего шага — он бросил официальный вызов египетскому файтеру Хамди Абделвахабу, предложив провести бой в Катаре.

