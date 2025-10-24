Поп-ММА боец Кулинский попал в скандал: нацистские жесты и извинения из-за «запрещенки»

Российский боец поп-ММА Артур Кулинский оказался в центре скандала из-за видео, где он исполняет гимн Украины и демонстрирует нацистские жесты. Позже спортсмен заявил, что его действиями руководило наркотическое опьянение, в которое его ввела обиженная девушка.

Боец смешанных единоборств Артур Кулинский, известный под псевдонимом АКАБ, опубликовал ролик, вызвавший волну возмущения. В кадре он исполнил гимн Украины, сопроводил его русофобским лозунгом, а также продемонстрировал жест, аналогичный нацистскому зигованию.

Однако уже спустя короткое время в Сети появилось новое видео с его участием. На этот раз Кулинский принес извинения военнослужащим — участникам специальной операции и сотрудникам правоохранительных органов. Свое поведение он объяснил сильным наркотическим опьянением.

По версии бойца, в алкоголь ему подсыпала запрещенные вещества девушка, которая на него якобы обижена. Кулинский заверил, что не разделяет идеологию нацизма и не поддерживает Украину, а произошедшее — результат чужого злого умысла и помутнения сознания.

