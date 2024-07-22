Израильские военные уничтожили офис российского канала в Газе

Офис арабоязычной редакции RT Arabic у больницы «Аль-Шифа» был разрушен силами ЦАХАЛ. Об этом сообщили иностранные сотрудники канала.

Израильские военные устроили на месте офиса штаб, откуда велась стрельба по социально важным объектом. Бывшие кабинеты журналистов стали обзорной точкой и местом, откуда бойцы ударяли по больнице «Аль-Шифа». Как передал корреспондент канала, военные покинули офис, но оставили на его месте погром, взорванную дверь и хлам. Фактически место оказалось уничтожено.

«Никто из наших сотрудников не пострадал, но мы все равно опасаемся за жизнь и здоровье нашей съемочной группы, потому что Израиль планомерно уничтожает журналистов в секторе Газа. С 7 октября были убиты 160 журналистов — больше, чем в любом другом конфликте», — написала глава RT Arabic Майя Манна в личном блоге.

Журналисты добрались до офиса в Газе лишь 21 июля из-за бомбардировок Израиля. Туда пытались попасть с ноября 2023 года.

Израиль и Газа имели возможность пойти на примирение в конце прошлого года. Однако 1 декабря ЦАХАЛ и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договоренностей и режима прекращения огня. Конфликт обострился с новой силой.

Очередным витком в развитии противостояния стал удар по городу Ходейда в Йемене со стороны израильской армии. Этот город поддерживает Палестину. Израиль объяснил этот удар ответом на взрыв у американского посольства. Хуситское движение обещало отреагировать на атаку.