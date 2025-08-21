RusVesna: Более 100 ударных беспилотников атакуют Украину

В небе Украины замечены российские ударные беспилотники «Герань». Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), ссылаясь на различные мониторинговые ресурсы.

По его данным, некоторые беспилотники атакуют Киев, но большинство из них не достигают городской черты.

«Более 100 ударных "Гераней" атакуют Украину. Большая часть БПЛА обходит столицу — курсом на Житомирщину», — говорится в сообщении.

В то же время уже стало известно, что в Киеве прогремели множественные взрывы. Как сообщил мэр Виталий Кличко, в городе работает система противовоздушной обороны. Подробностей происходящего в украинской столице он не предоставил.

Ранее украинские СМИ показали видео, как киевляне прячутся в метро от российских "Гераней".