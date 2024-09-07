RUTUBE восстановил работу хостинга после крупнейшей за два года DDoS-атаки

Вечером в пятницу, 6 сентября, пользователи хостинга RUTUBE столкнулись с крупнейшей за последние два года DDoS-атакой. В течение последних нескольких часов специалисты компании пытались справиться с угрозой и восстановить возникшие временные сбои в работе.

Только что в RUTUBE проинформировали, что работа видеохостинга полностью восстановлена, все страницы и контент открываются без затруднений в загрузке.

«Работа RUTUBE полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что на сбой в работе хостинга пожаловались пользователи сразу нескольких крупных российских городов – это и Москва, и Петербург, и Московская область. Было зарегистрировано более тысячи случаев трудностей в загрузке контента RUTUB.