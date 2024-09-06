Сбой в работе Rutube произошел из-за крупнейшей DDoS-атаки

Вечером пятницы, 6 сентября, крупнейший российский видеохостинг Rutube столкнулся с сильнейшей DDoS-атакой. Многие граждане до сих пор испытывают проблемы со входом на сервис.

Больше всего жалоб, по данным «Сбой.рф», поступает из крупных российских городов – это и Москва, и Петербург, и Московская область. Сейчас зарегистрировано около тысячи случаев сбоя у граждан.

В пресс-службе Rutube рассказали, что всему виной стала крупнейшая за два года DDoS-атака. Сейчас специалисты сервиса прикладывают все усилия, чтобы ликвидировать последствия происходящего, но на данный момент могут сохраняться перебои в работе.

Напомним, ранее сообщалось о смерти известного пианиста Сержио Мендеса.