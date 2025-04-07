Назван топ-5 СМИ по охвату аудитории в «Дзене»

Большой охват аудитории и оперативность позволили ряду российских СМИ возглавить топ-5 лидеров в «Новостях» на «Дзене». Как следует из данных Mediascope, в списки попало и издание Life.ru.

Портал Life.ru стал одним из самых читаемых медиа в России в марте 2025 года, отметившись ежемесячной аудиторией 17,97 млн человек. Наряду с изданием в топ попали также канал RT, Lenta.ru, РБК и РИА Новости. Отрыв у всех СМИ небольшой, что говорит о высокой конкуренции, служащей мотиватором для оперативной и грамотной работы.

Гендиректор LIFE Денис Арапов отметил, что успех портала — это слаженная работа команды, эксперименты с форматами, а также постоянное улучшение качества материалов.

«Наша аудитория ждет от нас оперативных, честных и креативных материалов, и мы делаем все, чтобы оправдывать эти ожидания», — добавила главред Марина Фещенко.

Редакция Life.ru. обещала не останавливаться на достижениях, повышать планку, продолжая работать на оперативность и качество.

Ранее сообщалось, что в Германии признали популярность российских СМИ.