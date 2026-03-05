Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ в преддверии 8 Марта назвала самые посещаемые биографии женщин за год. В основе исследования лежит анализ пользовательской статистики сайта.

Согласно результатам исследования, наибольший интерес вызывают биографии представительниц спорта и медиа. Также пользователи интересуются биографиями деятелей культуры, медицины и общественной жизни.

Возглавляет список биография знаменитой фигуристки Татьяны Навки. На втором месте — журналистка Анна Прокофьева. Замыкает тройку тренер Ирина Винер.

В топ-10 также главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тренер и модель Оксана Яшанькина, актриса и блогер Екатерина Шкуро, главврач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, ведущая и кондитер Ольга Вашурина, модель Оксана Самойлова.