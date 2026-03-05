РУВИКИ в преддверии 8 Марта назвала самые посещаемые биографии женщин
РУВИКИ назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта
Фото: [РУВИКИ]
Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ в преддверии 8 Марта назвала самые посещаемые биографии женщин за год. В основе исследования лежит анализ пользовательской статистики сайта.
Согласно результатам исследования, наибольший интерес вызывают биографии представительниц спорта и медиа. Также пользователи интересуются биографиями деятелей культуры, медицины и общественной жизни.
Возглавляет список биография знаменитой фигуристки Татьяны Навки. На втором месте — журналистка Анна Прокофьева. Замыкает тройку тренер Ирина Винер.
В топ-10 также главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тренер и модель Оксана Яшанькина, актриса и блогер Екатерина Шкуро, главврач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, ведущая и кондитер Ольга Вашурина, модель Оксана Самойлова.
«Биографические статьи традиционно входят в число наиболее посещаемых материалов энциклопедии. Читатели используют их как источник систематизированной информации о людях, повлиявших на развитие различных сфер — от спорта и культуры до медицины и общественной деятельности», - отметил гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.