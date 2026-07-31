Рвал цветы у банка и приставал к прохожим: петербуржца арестовали на 15 суток за «цветочный» дебош на Бутырской
Останкинский суд арестовал Артемия Маяковского на 15 суток за мелкое хулиганство
Останкинский суд Москвы арестовал на 15 суток 25-летнего жителя Петербурга Артемия Маяковского за мелкое хулиганство. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
По данным разбирательства, вечером 30 июля на Бутырской улице Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования полиции прекратить противоправные действия. Суд признал мужчину виновным и назначил 15 суток административного ареста.