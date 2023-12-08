РВИО реализует проект «Памятные даты военной истории Отечества»,

Российское военно-историческое общество во исполнение решений РОК «Победа» реализует проект «Памятные даты военной истории Отечества», направленный на формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам.

Проект направлен на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России, установленных Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ, а также юбилейных дат военной истории России.

В числе памятных дат — 27 января, День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. Четвертого апреля в 1945 году советские войска освободили Братиславу. Двадцать первого сентября в 1380 году русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской битве.