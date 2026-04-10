Ведущий вирусолог страны Анатолий Альтштейн проанализировал масштабную вспышку заболеваемости в Муроме, раскрыл механизмы инфицирования норовирусом и описал ключевые симптомы патологии. Об этом пишет РИА Новости .

Особенности жизнеспособности патогена

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн акцентировал внимание на высокой устойчивости норовирусов к воздействию факторов внешней среды. По словам эксперта, именно эта характеристика позволяет микроорганизмам долго сохранять активность вне носителя, что значительно облегчает процесс заражения людей. Вирусолог подчеркнул, что возбудитель обладает исключительной контагиозностью, проникая в организм при минимальном контакте с загрязненными поверхностями или продуктами.

Механизм развития болезни и симптоматика

После попадания в человеческий организм вирус начинает интенсивно колонизировать слизистую оболочку тонкого кишечника. Это приводит к развитию острого гастроэнтерита, сопровождающегося тошнотой, рвотой, расстройством стула и лихорадочными состояниями. Ученый отметил, что, несмотря на тяжесть протекания инфекции, смертельные исходы фиксируются крайне редко. Основным фактором распространения вируса Альтштейн назвал пренебрежение санитарными нормами на объектах общественного питания и различных производствах.

Масштабы эпидемиологического инцидента в Муроме

Комментируя ситуацию во Владимирской области, где вирус был диагностирован у 106 граждан, включая детей, специалист назвал произошедшее серьезной вспышкой. Эксперт пояснил, что выявленный норовирус 2 типа характеризуется повышенной заразностью по сравнению с первым типом. При этом Альтштейн уточнил, что клинические проявления и тяжесть течения заболевания у обоих вариантов инфекции практически идентичны, что позволяет использовать стандартные протоколы лечения.