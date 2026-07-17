Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT предупредила, что попытки немедленно избавиться от съеденного — стимуляция рвоты, голодные дни, бесконтрольный прием слабительных и мочегонных или истязание себя тренировками — являются признаками расстройства пищевого поведения.

По ее словам, один лишний кусок торта не превращается в жир мгновенно: чтобы набрать килограмм чистого жира, нужно потребить больше семи тысяч лишних килокалорий, а кратковременный скачок веса обычно вызван задержкой жидкости из-за соленой пищи или алкоголя, а также содержимым кишечника. Эти 200–300 граммов уходят сами собой при возврате к обычному рациону.

Единственным здоровым способом снижения веса врач назвала умеренный дефицит калорий без крайностей и регулярную активность. Вместо многочасовых нагрузок достаточно ходьбы. Согласно рекомендациям ВОЗ, в неделю требуется от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности — плавания, бега трусцой, велосипеда, а интенсивные тренировки вроде кроссфита и тяжелой атлетики стоит ограничить 150 минутами. Кашух подчеркнула, что нормальный темп похудения — медленный, при котором вес снижается примерно на 0,5–1 килограмм в неделю.