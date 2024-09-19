Ryanair назвала справедливым задержание Усика в аэропорту Кракова

Авиакомпания Ryanair высказалась о задержании украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова. В беседе с AFP перевозчик отметил, что спортсмена и его друга справедливо не стали пускать на рейс.

Боксера не пустили на рейс с другом. Они собирались в Валенсию, но из-за алкогольного опьянения последнего на самолет их не пустили. Спортсмен стал защищать товарища, но сам попал под разборки.

«Пассажиру, путешествовавшему с мистером Усиком, было справедливо отказано в посадке агентом у гейта аэропорта Кракова из-за его поведения, нарушающего порядок», — заявили в авиакомпании.

В Ryanair уточнили, что по итогу украинскому боксеру разрешили лететь, но он сам отказался покидать друга. Представитель спортсмена отметил, что сильное опьянение знакомого Усика не подтвердилось, теперь от Ryanair и польских правоохранителей ждут извинений.

Ранее в СМИ сообщали об еще одной версии задержания Усика.