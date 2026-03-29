Рыба мельчает, уловы падают: почему глобальное потепление оставит Хабаровский край без улова

Для рыбаков Хабаровского края и всего Дальнего Востока предстоящие путины могут стать серьезным испытанием. И дело не только в капризах горбуши, которая то идет, то не идет. Ученые предупреждают: глобальное потепление запускает необратимые эволюционные процессы, которые в корне меняют биологию морских обитателей. И главная новость для тех, кто ждет рыбу на стол, — она становится мельче.

Что происходит с рыбой в теплой воде

Международная группа исследователей из Университета Монаш (Австралия) и Ягеллонского университета (Польша) опубликовала в журнале Science масштабное исследование, которое охватило почти 3 тысячи видов рыб. Ученые смоделировали, как морские обитатели будут эволюционировать в ответ на повышение температуры океана.

Вывод оказался неожиданным даже для самих исследователей. В более теплой воде рыбы действительно будут расти быстрее на начальных этапах жизни. Но это ускорение достигается ценой раннего созревания. В результате к зрелому возрасту они достигают меньших размеров.

На сколько сократятся уловы

Цифры, которые приводят ученые, заставляют задуматься. По прогнозам исследователей, при повышении глобальной температуры на 2 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня мировой улов рыбы сократится на 22%. Это в полтора раза больше, чем предсказывали старые модели, не учитывавшие эволюционные процессы (они давали прогноз потери всего 14%).

Причем каждый дополнительный градус потепления будет усиливать этот эффект. В самых экстремальных сценариях потери могут достигать 50% от нынешнего уровня. Это означает, что при дальнейшем росте температуры океана уловы могут сократиться вдвое.

Для рыболовных регионов Дальнего Востока, включая Хабаровский край, эти прогнозы имеют прямое значение. В бассейне Охотского и Японского морей, где ведется активный промысел лососевых, минтая и сельди, изменения температуры уже фиксируются. А значит, и эволюционные процессы, о которых говорят ученые, уже запущены.

Почему рыба становится меньше, но ее не становится больше

Парадокс, который выявили исследователи, заключается в следующем: адаптация помогает рыбам выживать, но не помогает людям их ловить. Более мелкая особь дает меньше мяса. И даже если численность популяции остается стабильной, общая биомасса улова снижается.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин недавно отмечал: «Идут глобальные процессы, изменение климата, глобальное потепление. Мы видим, что сегодня в более северные территории смещаются вопросы путины». Однако это не означает, что общий объем рыбы в мире увеличивается — просто ареалы обитания сдвигаются.

Что это значит для Хабаровского края

Для жителей Дальнего Востока рыба — не просто продукт, а основа рациона и экономики. Хабаровский край, расположенный в бассейне Охотского моря и нижнего Амура, напрямую зависит от состояния лососевых запасов.

Ученые прогнозируют, что наибольшее снижение уловов произойдет именно в самых экстремальных климатических условиях. А Дальний Восток, где воды Охотского и Японского морей нагреваются быстрее среднемировых показателей, оказывается в зоне повышенного риска.

Проблема усугубляется тем, что рыбы, адаптируясь к теплу, могут не только мельчать, но и менять пути миграции. В последние годы магаданские рыбаки уже наблюдают увеличение подходов лосося к их берегам — вода там теплеет, и рыба смещается на север. Для Хабаровского края это может означать как временный прирост в одних районах, так и снижение в других.

Можно ли что-то сделать

Единственный способ предотвратить сценарий, при котором рыба выживает ценой потери продовольственной безопасности человечества, — это борьба с изменением климата. Ученые подчеркивают: эффективная климатическая политика, ограничивающая глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, способна сохранить миллионы тонн улова, которые в противном случае будут потеряны.

