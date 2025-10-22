Рыбаки поймали почти трехметрового сома

Польские рыболовы Кшиштоф Пыра и Адриан Гонтаж заявили о новом мировом рекорде, вытащив из водохранилища Рыбник сома длиной 292 сантиметра. Об этом сообщает Outdoor Life.

Двум польским рыболовам удалось вытащить гигантского сома, который может претендовать на мировой рекорд. Добыча Кшиштофа Пыры и Адриана Гонтажа достигла в длину 292 сантиметра, что на семь сантиметров больше предыдущего рекордного показателя, установленного в Италии.

Поймать речную громадину удалось во время соревнований на водохранилище Рыбник. Мужчины сообщили, что борьба с рыбой продолжалась почти полтора часа. После обязательных замеров и фотосессии они отпустили исполинского сома обратно в воду, сопроводив процесс серией видео в соцсетях.

Однако мировой рекорд еще нуждается в официальном подтверждении. Эксперты Международной ассоциации спортивного рыболовства выразили сомнение в его регистрации. Согласно строгим правилам организации, удочка во время вываживания трофея должна находиться в руках у одного человека, а детали поимки должны быть тщательно задокументированы.

