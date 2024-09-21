Рыбалка, верблюд и сыр: в Можайском г.о. агротуристический комплекс ждет гостей

В агротуристическом комплексе «Экоранчо» жители и гости Можайского городского округа могут приятно провести выходные дни вдали от городской суеты.

Комплекс расположен в д. Алексеевка. На 200 гектарах подмосковной земли каждый отдыхающий с любыми вкусовыми предпочтениями сможет найти приятное времяпровождение: ферма, сыроварня, баня с панорамным видом из парной и выходом к реке, конюшня.

В комфортных условиях гости комплекса общаются с природой. По загонам «Алексеевки» разгуливают лошади, коровы, козы и утки, которые рады общению, как со взрослыми, так и детьми. Никого не оставляют равнодушными Пин и Понг — это очаровательные хаски, которые любят ласку и внимание. Кстати, такая дружба позволит понять родителям, готовы ли их дети к питомцу в доме. Нередко коров и лошадей можно увидеть на лугах, которые виднеются с местной сыроварни. На территории комплекса также есть инструктор, который обучит азам верховой езды.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского г. о. ]

«Здесь есть в принципе все – прекрасная зеленая лужайка, свежий воздух, чтобы полностью отключиться от шумных суетливых будней московских», — отмечает посетитель «Экоранчо» Сослан.

Живут на территории комплекса удивительные постояльцы. Так, верблюдиха Камилла настолько покоряет сердца гостей, что они готовы ехать из отдаленных регионов России, чтобы встретиться с ней снова. Камилла временно переехала на территорию коровника, но посетителей она принимает по-прежнему.

Прогулявшись по территории и посетив зоны отдыха, непременно захочется принять душ и немного отдохнуть. На территории комплекса расположены комфортабельные домики в стиле A-frame и эко-отель. Посетителям предложены различные варианты аренды, например, можно выбрать небольшой дом с мангальной зоной или же разместиться в номерах отельного типа. Проблем с вкусным завтраком или ужином также не будет.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского г. о. ]

«Чаще всего, конечно, пользуются рестораном — у нас по выходным играет живая музыка. Приезжают покушать, расслабиться, послушать пение птичек и насладиться уютной атмосферой», — говорит администратор Екатерина Ветрова.

Однако главное достоинство «Алексеевки» — это молочное производство, процесс которого начинается со сбора ароматной травы на пастбищах и заканчивается этапом обработки молока. Натуральная и экологически чистая продукция представлена в широком ассортименте: пармезан по авторскому рецепту, сыр под названием «Можайский», качотта из козьего молока, йогурты. В продаже есть также лакомство, которым особенно важно запастись перед осенне-зимним сезоном — качественный мед.

Пока мамы будут делать запасы продовольствия, папы могут отправиться на рыбалку. Местный водоем оборудован уютными беседками и мостиками, которые становятся отличной площадкой для ловли карпов, линей и сомов.

Представители «Алексеевки» обрадовали гостей. Уже в ближайшем будущем появится благоустроенная пляжная зона. Она расположится вблизи бани. Пляж сделает летний отдых еще более разнообразным и интересным.