Рыбка не простая — золотая: в Приморье ФСБ изъяла более 5 тонн немаркированных морепродуктов

О произошедшей реализации силовиков проинформировали в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что стоимость «улова» силовиков при проведении оперативных мероприятий по пресечению контрабанды составила более 7 млн рублей.

«На территории частных домовладений у четырех жителей Тернейского района изъято 4,7 тонны конечностей и мяса краба камчатского, около 1 тонны горбуши, а также 167 килограммов икры рыб лососевых пород. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления ФСБ.

Там добавили, что среди изъятого товара, который злоумышленники намеревались в самое ближайшее время сбыть, присутствуют икра рыб лососевых пород, а также камчатский краб и горбуша.