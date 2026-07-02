Рыбное мороженое и клубничное варенье: чем угостили медведей в Московском зоопарке в разгар жары

В Московском зоопарке медведям устроили сладкий антивозрастной перекус. Как сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоосада Светлана Акулова, в жаркий день животных угостили особым мороженым — не магазинным, а приготовленным по специальному рецепту.

В угощение вошли свежие овощи, сочные фрукты и немного клубничного варенья. Кроме того, киперы сделали лакомство, которое медведи особенно любят, — мороженое с рыбой. По словам Акуловой, звери оценили сюрприз и почувствовали себя чуточку счастливее в разгар зноя. Она отметила, что такие угощения — не просто баловство, а важная часть работы: они помогают животным переносить жару и обеспечивают полезную нагрузку, ведь до лакомства еще нужно добраться.