В Гондурасе после мощного ливня прошел «рыбный дождь». Как сообщает издание What , жители обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб — она буквально покрывала землю. Люди вышли на дороги с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу.

Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба устилает землю после непогоды. Многие местные жители называют происходящее чудом и благословением.

Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о причинах феномена. Среди наиболее популярных версий — водяные смерчи, которые поднимают рыбу из рек и озер и переносят ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, выходящих на поверхность во время сильных наводнений.

У местных жителей есть свое объяснение: они связывают явление с легендой об испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране. Согласно преданию, в XIX веке он молился о помощи для бедняков во время голода, после чего с неба начала падать рыба.

Данное явление, известное как «Lluvia de Peces», на протяжении более столетия регулярно происходит в гондурасском городе Йоро в сезон дождей с мая по июль. Уникальность местного феномена в том, что это всегда один и тот же вид слепой пресноводной рыбы, которая не водится в близлежащих водоемах. Пострадавших и серьезных разрушений после негоды не зафиксировано.