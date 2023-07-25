Рыбу и морепродукты из недружественных стран запретили ввозить в Россию

Решение запретить поставки в страну морепродуктов и рыбы из недружественных государств стало ответной мерой на санкции, введенные западными властями. Проект постановления о запрете уже подписан Мишустиным, а сам запрет будет действовать до конца 2023 года.

Планируется, что отказ от продукции из Европы и США освободит на рынке ниши для производителей из России. Тем более, что в стране есть компании, у которых достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителей России желаемыми товарами. Также предприятия смогут нарастить объемы производства и открыть больше рабочих мест для жителей страны. Предполагается, что ассортимент производимых в России товаров из рыбы и морепродуктов также существенно увеличится.