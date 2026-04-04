Рынок новостроек резко изменился: где теперь сложнее всего продать недвижимость

Аналитики зафиксировали снижение объемов нераспроданного первичного жилья в РФ до 268 тысяч лотов, выделив Ростовскую область и Кубань как регионы с наибольшим профицитом квартир. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Ростовская область и Краснодарский край заняли лидирующие позиции в списке субъектов РФ с самым внушительным объемом нереализованных квартир в строящихся домах. Согласно актуальным статистическим сведениям, к началу первого квартала 2026 года совокупный фонд непроданных объектов на первичном рынке страны уменьшился до 268 тысяч единиц, что составляет 10,8% от общего предложения. Для сравнения, в предыдущем отчетном периоде этот показатель достигал 307 тысяч.

Специалисты связывают наметившуюся стабилизацию и активизацию покупателей с возможным пересмотром условий льготного кредитования по семейной ипотеке. Наиболее значительные запасы жилья сосредоточены в Ростовской области, где пустуют 33,4 тысячи квартир, и в Краснодарском крае с результатом 28,1 тысячи объектов. В пятерку также вошли Свердловская и Ленинградская области, а также Башкирия.

При этом в ряде регионов, включая Адыгею и Чечню, наблюдается ускоренное затоваривание из-за превышения темпов строительства над спросом. Противоположная ситуация характерна лишь для девяти субъектов, среди которых выделяются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где темпы реализации недвижимости остаются стабильно высокими.