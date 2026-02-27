Рынок рухнул на АвтоВАЗе: отечественные авто оказались под крахом существования

Дилеры вынуждены искать новые подходы к продажам на фоне рекордно низкого спроса. Об этом пишет Интерфакс .

Директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин охарактеризовал начало текущего года как наиболее тяжелый период для автомобильной отрасли за последние два десятилетия. Свою оценку ситуации он озвучил 26 февраля выступая на профильном форуме.

По словам представителя завода, январь и февраль оказались экстремально сложными с точки зрения статистики продаж. Костромин пояснил, что если ужесточить методику подсчета и учитывать исключительно новые машины, реально поставленные на регистрационный учет, то картина становится еще более удручающей.

Несмотря на пессимистичные цифры спроса, директор отметил отсутствие затоваривания складов, что в прошлые годы являлось серьезной проблемой. Он допустил, что итоговые показатели реализации по итогам года могут оказаться на уровне 2025-го. Костромин выразил надежду на некоторое оживление покупательской активности во втором полугодии и подчеркнул необходимость применения творческих и нестандартных решений в работе с клиентами.

Ранее на предприятии строили более оптимистичные прогнозы. Предполагалось, что совокупный объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в стране по итогам 2026-го достигнет отметки 1 500 000 единиц, что на 7 процентов превысило бы результат предшествующего года. Плановый показатель для машин Lada установлен на уровне 370 000 экземпляров с ожидаемым ростом в 9 процентов.

На фоне обсуждаемых рыночных трудностей эксперты ранее привели данные о стоимости новых транспортных средств. Согласно статистике, Россия занимает пятое место среди ряда государств со средней ценой в 45 000 долларов. Дороже всего автомобили обходятся жителям Канады, где средний ценник достигает 62 000 долларов. В Великобритании этот показатель составляет 61 000, в США — 52 000, а в Израиле — 50 000 долларов.