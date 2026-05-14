Рынок смартфонов в России: предпочтения потребителей в начале 2026 года

В первом квартале 2026 года аналитики зафиксировали основные изменения в потребительских симпатиях россиян на рынке мобильных устройств. Исследование охватило наиболее востребованные модели, которые продемонстрировали самые высокие показатели продаж с января по март, сообщает carexpo .

Лидеры потребительского спроса в первом квартале

Согласно актуальным данным, в список 18 самых популярных мобильных телефонов вошли устройства от китайских и корейских производителей. Основная конкуренция развернулась между брендами POCO, Xiaomi, OnePlus, Realme и Samsung. Примечательно, что российские пользователи отдают предпочтение как проверенным флагманам, так и представителям среднебюджетного сегмента.

В перечень наиболее востребованных моделей вошли POCO M8, OnePlus 15, Xiaomi Redmi Note 15 Pro, а также продвинутые версии POCO X8 Pro и X7 Pro. Высокий интерес зафиксирован к линейке Xiaomi Redmi Note 15 и 14, realme 16 Pro+, OnePlus 15R и HONOR 400. Также в списке фигурируют доступные решения, такие как realme Note 60X и REDMI A5.

Статистика продаж в розничных сетях

Крупнейшие торговые площадки, включая «М.Видео», представили собственные данные по реализации электроники. В их внутреннем рейтинге, состоящем из 8 позиций, первенство удерживает realme Note 60X. В тройку фаворитов также вошли REDMI A5 и Samsung Galaxy A56.

Замыкают чарт популярных покупок модели REDMI 15 и 15C, Samsung Galaxy A17, REDMI A3 Pro и realme C75. Эксперты отмечают, что сбалансированные характеристики и ценовая доступность остаются ключевыми факторами при выборе нового гаджета.