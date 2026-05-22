«Рынок стоит»: эксперт РСТ предсказал обвал цен на российские курорты на 30 процентов

Туроператорам придется пойти на радикальное снижение цен, чтобы вернуть туристов на черноморское побережье. Как рассказал Национальной службе новостей гендиректор туроператора «РосЮгКурорт», эксперт Российского союза туриндустрии Валерий Сычев, удешевление должно составить не менее 30 процентов, а корректировка рынка растянется с лета до октября 2026 года или даже до начала 2027-го.

По его словам, зимний период показал очень существенный провал — падение спроса составило около 20 процентов, и такой же прогноз сохраняется на лето. Главной причиной эксперт назвал высокие цены на курортах: рынок сейчас переполнен скидками и спецпредложениями, но этого недостаточно. Сычев скептически оценил сообщения о росте спроса до 95 процентов на такие направления, как Анапа, Геленджик, Адлер и другие, заявив, что на данный момент все отели «недозагружены», а отставание от показателей 2025 года может достигать 10–15 процентов.

Ожидаемая коррекция в 15 процентов, по мнению эксперта, проблему не решит — для существенного возобновления потока она должна быть вдвое больше. Сычев подчеркнул, что рынок фактически стоит, а Анапу и Геленджик ждет длительный кризис как минимум на ближайшие два года. В 2026-м, по его оценкам, может повториться прошлогодний сценарий с небольшим ростом загрузки за счет неорганизованных туристов, но на большее рассчитывать не стоит.