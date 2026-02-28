Рынок труда меняется: новые специальности вошли в официальный перечень

Официальное включение таких специальностей, как грумер, рерайтер, компоузер и промоутер, в государственный перечень профессий открывает возможности для создания профильных образовательных программ и устанавливает единые требования к специалистам. Об этом 28 февраля 2026 года сообщили « Известиям » в пресс-службе HeadHunter.

В компании пояснили, что закрепление новых направлений в классификаторе отражает устойчивый спрос на них со стороны рынка труда и подтверждает их значимость для современной экономики. Признание профессий на государственном уровне также позволяет перевести деятельность специалистов в правовое поле и официально использовать наименования должностей в кадровых документах.

По оценке экспертов сервиса, профессия грумера стала востребованной на фоне активного роста индустрии ухода за домашними животными. Работодатели все чаще публикуют вакансии с четкими требованиями и прозрачной системой оплаты труда, включая комбинированные схемы вознаграждения. Промоутеры, в свою очередь, рассматриваются как устоявшиеся специалисты в сфере маркетинга и розничной торговли, а рерайтеры остаются важной частью быстро развивающегося сегмента цифрового контента.

Согласно данным hh.ru, в 2025 году количество вакансий для промоутеров превысило 9,4 тысячи, что немного больше показателей предыдущего года и значительно выше уровня 2020 года. Спрос на грумеров вырос особенно заметно: работодатели разместили около 1,4 тысячи предложений — в пять раз больше, чем пять лет назад. Число вакансий для рерайтеров также увеличилось, превысив 250 объявлений.

В HeadHunter отметили, что добавление новых профессий в классификатор приравнивается к государственному признанию их роли в экономике. После присвоения специальности официального кода начинается разработка профессиональных стандартов, которые определяют необходимые навыки, функции и квалификационные требования, упрощая процесс найма и подготовки кадров.

