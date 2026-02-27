Кузнец, выбивающий дурь: новый вид суровой терапии покоряет жителей Подмосковья

В подмосковной Клязьме старая промышленная зона неожиданно превратилась в центр психологической реабилитации для измотанных горожан. Как передает REGIONS , на протяжении почти трех десятилетий здесь работает кузнец Александр Беляев, который замечает необычную тенденцию: к его наковальне все чаще приходят не за заборами или перилами, а за душевным спокойствием. То, что когда-то началось для мастера как случайная подработка после армии, сегодня стало настоящим «местом силы», где офисные сотрудники пытаются вылечить нервы с помощью огня и тяжелого металла.

Работа в мастерской организована основательно: Александр проводит полноценные курсы, рассчитанные на 18 дней интенсивного погружения в ремесло. По наблюдениям кузнеца, большинство учеников — это люди, бесконечно далекие от рабочих специальностей. Профессионалами из них в итоге становится лишь один из десяти, однако для остальных процесс ковки превращается в мощный инструмент перезагрузки. Мастер признается, что металл затягивает постепенно: сначала новички лишь смотрят и помогают с нарезкой деталей, но в момент, когда раскаленный материал начинает «слушаться», наступает переломный момент.

Научное объяснение такой популярности тяжелого труда дает для REGIONS психолог из Пушкино Анна Зайцева. Она подчеркивает, что в офисной среде человек зачастую лишен возможности видеть быстрый и осязаемый результат своей деятельности, в то время как создание реального предмета своими руками вызывает мощный выброс эндорфинов.

Кроме того, необходимость предельной концентрации на каждом ударе молота эффективно отключает так называемую «мысленную жвачку» — бесконечный поток тревожных размышлений. Специалист сравнивает работу у горна с медитацией, отмечая, что физическое напряжение дает гораздо более понятный и быстрый эффект.

Сам Александр Беляев отмечает, что кузнечное дело приносит не так много прибыли, как хотелось бы, но уйти из профессии уже невозможно. Для него и его подопечных главной наградой становится чувство сопричастности к вечному искусству и возможность оставить свой след в облике города.

«Идешь мимо и вспоминаешь, как делал этот балкон или те ворота. Это самое приятное», — делится мастер секретом своего профессионального долголетия.

Те же, кто возвращается в уютные кабинеты после занятий в кузнице, признаются, что всего несколько часов у наковальни по степени восстановления сил вполне способны заменить неделю полноценного отпуска.

