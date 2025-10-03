В Кировграде дети устроили пожар на Мемориале славы

В городе Кировграде Свердловской области группа школьников совершила акт вандализма в отношении Мемориала славы. Российские подростки перенесли огонь от Вечного огня на ритуальные венки, что привело к возгоранию всего памятника.

По словам местных жителей, возраст школьников, замеченных на территории мемориального комплекса, оценивается примерно в 10–11 лет.

Информационное агентство Ura.ru обратилось в управление культуры и молодежной политики Кировграда с просьбой предоставить комментарии по данному происшествию.

Представители управления сообщили, что мемориал был восстановлен и в настоящее время ведутся поиски лиц, виновных в вандализме. По предварительной информации, к поджогу причастны двое несовершеннолетних.

