Рывок в лето: синоптики обещают москвичам +23℃ уже к началу следующей недели

После затянувшихся холодов и ночных заморозков в столичный регион наконец-то возвращается тепло. По прогнозам ведущих метеорологов, уже к 4 мая температурный фон в Москве совершит резкий скачок, достигнув июньских показателей. Жителям Подмосковья обещают долгожданное солнце и субтропические воздушные массы, которые окончательно прогонят остатки снега и ночной минус. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live».

От заморозков к весеннему расцвету: прогноз на первые дни мая

Первомайские праздники в Московском регионе начались с довольно прохладной и облачной погоды. Днем 1 мая воздух прогреется лишь до +8…+10℃, а ночью местами по области все еще возможны слабые заморозки. Однако, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, это последние «вздохи» уходящего циклона. Уже 2 мая инициативу в атмосфере перехватит гребень азорского антициклона, который начнет постепенно вытеснять холодный воздух. Температура в субботу вернется в свое климатическое русло и поднимется до комфортных +15℃.

Субтропическое тепло: когда столбики термометров достигнут +23℃

Настоящий перелом в погоде произойдет во второй половине праздничных выходных:

3 мая: В Центральную Россию начнет поступать субтропическое тепло. Ночные температуры повысятся до +6…+9℃, а днем москвичи впервые в этом году увидят на термометрах отметку +20℃.

4 мая: Пик потепления придется на начало следующей недели. Ночью ожидается около +8…+11℃, а в разгар дня воздух прогреется до +20…+23℃. Такие показатели соответствуют климатической норме июня, что позволяет метеорологам говорить о наступлении «метеорологического лета».

«Ядреные ливни» и черемуховые холода: чего ждать от остального мая

Несмотря на оптимистичный старт, май 2026 года обещает быть контрастным. После первой волны субтропического тепла синоптики предупреждают о вероятности «ядреных» ливней с грозами к концу первой декады месяца. Вторая декада мая может оказаться более прохладной и дождливой — количество осадков в этот период может превысить норму в 1,5–2 раза. Также не стоит исключать традиционные «черемуховые холода», которые нередко возвращаются в регион во второй половине месяца, прежде чем погода окончательно стабилизируется перед началом календарного лета.