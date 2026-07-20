Рыжие сгорают за пять минут: косметолог назвала реальное время безопасного загара

У рыжих и светловолосых людей с первым фототипом покраснение кожи развивается уже через пять-десять минут под полуденным солнцем, у второго и третьего фототипов — через 15–30 минут. Смуглая кожа обгорает реже, но это не защищает от глубоких фотоповреждений. Для получения витамина D, по ее словам, достаточно десяти-пятнадцати минут солнца на открытые руки и лицо пару раз в неделю, и лежать часами ради этого не нужно.

Пик агрессивного UVB-излучения приходится на интервал с десяти утра до четырех вечера, но при этом вода и мокрый песок усиливают ультрафиолетовую нагрузку на 15–30 процентов, а снег в горах отражает до 80 процентов лучей. Облака тоже не спасают — сквозь них проходит до 80 процентов ультрафиолета. Кроме того, риск ожога многократно повышают некоторые лекарства: антибиотики, обезболивающие, оральные контрацептивы и даже травяные сборы работают как фотосенсибилизаторы. Поэтому, как подчеркнула Цыганкова, в клинических рекомендациях акцент сместился с вопроса «сколько можно загорать» на правила защиты: SPF 30–50 на все открытые участки, обновление крема каждые полтора-два часа и после купания, широкополая шляпа и тень в часы пиковой инсоляции.