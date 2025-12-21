РЖД показала новые плацкартные вагоны без верхних полок в рамках пилотного проекта

Российские железные дороги представили новый пилотный проект, который может кардинально изменить представление о самом доступном классе перевозок. Компания запустила в тестовую эксплуатацию плацкартные вагоны принципиально нового формата, ключевой особенностью которых стало полное отсутствие традиционных верхних полок.

Это решение, как заявляют в РЖД, в первую очередь направлено на значительное повышение комфорта пассажиров. Убрав второй ярус, компания стремится создать более просторное и современное личное пространство для каждого путешественника в экономичном сегменте.

В настоящее время проект находится на стадии испытаний. Его успех определит дальнейшую судьбу инновации. Если поездки в новых вагонах получат положительные отзывы пассажиров, РЖД планирует не только расширить географию маршрутов, но и существенно доработать функциональность. В перспективных моделях рассматривается оснащение каждого места розетками для зарядки электронных устройств и доступом к беспроводному интернету Wi-Fi.

Таким образом, отказ от знаковых верхних полок — это не просто изменение интерьера, а концептуальный шаг на пути к формированию принципиально нового, более комфортного и технологичного стандарта плацкартного сервиса, сохраняющего свою демократичную цену.

Ранее сообщалось, что билеты в плацкартные вагоны стали продаваться лучше.