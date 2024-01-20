РЖД изменит правила обращения с домашними животными в поездах после гибели кота Твикса

В Российских железных дорогах сообщили, что изменят некоторые правила для проводников по части обращения с животными в поездах. Причиной нововведений послужила трагедия с котом Твиксом, пишет 78.ru .

В компании отреагировали на инцидент от 11 января с котом пассажира. В этот роковой день на станции в Кирове проводница поезда Екатеринбург — Петербург увидела кота, который слонялся по вагону. Она посчитала, что животное бесхозное, и вышвырнула на мороз.

Оказалось, что это был домашний кот по кличке Твикс, который выбрался из переноски пассажира. В «диких» условиях он не выжил. Его тушу нашли 20 января в снегу, неподалеку от ж\д путей.

Полиция не возбуждала уголовное дело. В РЖД принесли извинения хозяйке кота, который в момент поездки находился у ее отца. В компании отметили, что причиной трагедии стали «отдельные недостатки нормативных документов».

Теперь правила обращения с животными пассажиров пересмотрят: пушистых будут отдавать работникам станций и далее зоозащитникам на передержку, а не выкидывать на улицы. Сейчас РЖД рассматривает вариант долгосрочного сотрудничества с организациями, защищающих права животных.

Ранее сообщалось, что владелица кота Твикса возмутилась молчанием проводницы, которая выбросила ее питомца в 30-градусный мороз.