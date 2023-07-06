РЖД на фоне высокого спроса добавила на юг поезда с дешевыми билетами

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" - так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там всё работает, есть и кондиционеры. И цена на билеты на них них ниже», — заявил Пегов.