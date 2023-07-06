РЖД на фоне высокого спроса добавила на юг поезда с дешевыми билетами
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Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов в беседе с РИА Новости отметил, уже второй сезон кряду пассажиры активно покупают билеты на поезда в южном направлении из-за закрытия ряда аэропортов на юге РФ. И тут важно для компании было мониторить спрос на недорогой сегмент билетов.
«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" - так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там всё работает, есть и кондиционеры. И цена на билеты на них них ниже», — заявил Пегов.
Представитель РЖД добавил, что дополнительные поезда уже курсируют в Краснодар, Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск и Минеральные Воды.
Как ранее рассказал замгендиректора компании Дмитрий Пегов, сейчас плацкарт это отвечающие всем современным требованиям вагоны. Они оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем.