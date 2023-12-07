РЖД начали продавать билеты на концерты и шоу

РЖД начали продавать на своем официальном сайте развлекательные билеты, с которыми можно посетить различные концерты, шоу, спектакли и балет. Об этом сообщается на интернет-ресурсе компании и из комментария ее представителей, передает издание РИА Новости .

Речь идет об официальном ресурсе компании, который изначально был запущен РЖД для бронирования отелей. После этого сообщалось о том, что функционал платформы будет расширен в будущем.

Сообщается, что в начале этого месяца, на сайте появился раздел «Развлечения», в котором представлены билеты на развлекательные мероприятия для 6 российских городов, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Нижний Новгород. Пользователи могут оформлять билеты на различные мероприятия и экскурсии, рассказали представители компании.

По информации РЖД, на данный момент в афише присутствует более полутора тысяч концертов, 1,6 тысяч спектаклей и почти полтысячи детских мероприятий.