РЖД начнет использовать биометрию при посадке пассажиров в свои поезда

Уже в следующем году компания проведет такой эксперимент, который позволит изучить данную систему на практике.

Пилотный проект будет запущен в первом квартале следующего года. Его готовят сами РЖД, министерство транспорта РФ и Центр биометрических технологий.

«Готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования», - сообщили о подготовке журналисты.

Материал об этом вышел на страницах газеты «Коммерсантъ». Биометрия позволит пассажирам избежать неловких ситуаций, к примеру, они смогут попасть на свой рейс, даже если забыли дома паспорт. Вдобавок, она заметно ускорит процесс посадки. Тем не менее, старые способы верификации личностей пассажиров также будут сохранены для всех желающих.