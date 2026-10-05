С 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября РЖД полностью остановит движение поездов на участке Лазаревская — Сочи. Причина — масштабные строительные работы на инфраструктуре. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании. Часть составов пойдет измененными маршрутами до Краснодара, Анапы и Кисловодска, 47 рейсов отменят.

По данным РЖД, на участке заменят стрелочные переводы, на однопутном перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель — трубу водоотвода. На ряде перегонов полностью заменят рельсы, капитально отремонтируют пути и переустроят земляное полотно с понижением и смещением оси. Как стало известно V1.RU, 17 и 18 ноября отменен поезд № 13/14 Саратов — Сириус. Билеты на эти даты в продаже отсутствуют. В информационном центре РЖД также не нашли составов, отправляющихся 17 и 18 ноября со станции Волгоград-1 и прибывающих в Адлер. Уже 19 ноября курсирование поездов восстановится по привычному расписанию.