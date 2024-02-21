РЖД: посадку в поезда по QR-коду планируют скоро протестировать на «Ласточках»

Посадку пассажиров в поезд по предъявлению QR-кодов планируется протестировать в текущем году. Сначала практика будет введена на «Ласточках», а позже на «Сапсанах». Соответствующее заявление сделал начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Представитель РЖД уточнил, что тестирование начнется уже в этом году и изначально практика будет применима только к одному маршруту «Ласточки». Вторым этапом для данного эксперимента станет «Сапсан», рассказал Петров.

Он сообщил, что данная инициатива является совместным проектом РЖД и российского Министерства цифрового развития. Планируется, что компания станет полигоном для отработки данной технологии, и компания ожидает решения от министерства для старта тестирования, сообщил Петров.

Он также рассказал, как именно будет проводиться данный эксперимент. По его словам, в мобильных устройствах проводников при предъявлении кода будут автоматически появляться данные пассажира, которые тот указал при оформлении билета. Петров подчеркнул, что проводникам будет достаточно лишь считать QR-код для того, чтобы проверить билет.