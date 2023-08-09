РЖД теперь продают билеты на самолеты и автобусы на своем официальном сайте. Покупка дополнительных билетов предлагается для маршрутов, куда невозможно добраться поездом. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Раньше РЖД продавали только ЖД билеты. Если попадался маршрут, на который нельзя добраться одним поездом, то система отвечала, что билетов не найдено. В 2020 году был запущен конструктор мультимодальных маршрутов. Постепенно появились маршруты с несколькими видами транспорта.

Теперь на сайте можно будет купить билеты и на поезд, и на самолет, и на автобус, что позволяет россиянам добраться почти в любую точку страны.

Сайт компании теперь предлагает маршруты до точки, сочетая все виды транспорта, где то даже водные.