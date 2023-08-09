РЖД теперь продают билеты на самолеты и автобусы
Фото: [ITAR/TASS]
РЖД теперь продают билеты на самолеты и автобусы на своем официальном сайте. Покупка дополнительных билетов предлагается для маршрутов, куда невозможно добраться поездом. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Раньше РЖД продавали только ЖД билеты. Если попадался маршрут, на который нельзя добраться одним поездом, то система отвечала, что билетов не найдено. В 2020 году был запущен конструктор мультимодальных маршрутов. Постепенно появились маршруты с несколькими видами транспорта.
Теперь на сайте можно будет купить билеты и на поезд, и на самолет, и на автобус, что позволяет россиянам добраться почти в любую точку страны.
Сайт компании теперь предлагает маршруты до точки, сочетая все виды транспорта, где то даже водные.