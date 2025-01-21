РЖД усилили контроль за ремонтом грузовых вагонов

Российские железные дороги (РЖД) приняли решение о значительном усилении контроля за вагонами, которые выпускаются на сеть после капитального ремонта, стало известно РБК.

Как отмечает источник со ссылкой на телеграмму начальника Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры Романа Хойхина, адресованной вагоноремонтным предприятиям, службам вагонного хозяйства и другим связанным структурам, этот шаг был предпринят в целях повышения безопасности и эффективности железнодорожного движения.

Отмечается, что основным нововведением стало требование о соответствии вагонов техническим требованиям, а также обязательное представление фото и видеоотчетов о проведенных работах. В случае выявления нарушений качества ремонта, вагоны будут отцепляться от состава и направляться на повторный ремонт.

По информации издания, такое усиление контроля связано со стремлением РЖД сократить избыточный парк на инфраструктуре и повысить уровень безопасности. Неисправности вагонов могут стать причиной серьезных аварий, из-за чего качественный ремонт вагонов теперь является приоритетной задачей, так как операторы, работающие на частной основе, часто не соблюдают высокие стандарты ремонта.

С осени 2024 года вагоностроители уже столкнулись с серьезными проблемами, связанными с допуском вагонов к эксплуатации. Сначала РЖД временно приостановили запрет на допуск, однако позже вновь ввели ограничения. Операторы в связи с этим обратились к вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой разобраться в ситуации.

По данным РБК, около 1 тыс. вагонов в настоящее время находятся на ремонте и не могут выйти на сеть. Это создает трудности для операторов и вагоноремонтных предприятий, которые просят не направлять новые вагоны в ремонт из-за сложившихся ограничений.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело после схода 22 товарных вагонов в Бурятии.