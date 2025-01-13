СК возбудил уголовное дело после схода 22 товарных вагонов в Бурятии

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту схода 22-х порожних вагонов грузового состава, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета на транспорте.

В данный момент проводится оценка нанесенного ущерба и обстоятельств произошедшего. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Вследствие аварии было временно остановлено движение поездов.

«Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении СК.

Согласно информации, предоставленной РЖД, в результате происшествия были нарушены графики движения пассажирских поездов. Состав, следовавший по маршруту Кисловодск — Тында, был отправлен обратно на станцию Северобайкальск. Пассажирам, находящимся в поезде, будет предоставлено питание. Также ожидается задержка отправления поезда по маршруту Нерюнгри — Новосибирск.

Ранее сообщалось, что рейс Сочи — Петербург задержали на 12 часов из-за мощного снегопада в Пулково.