С 1 апреля парковки в Челябинске возьмут под круглосуточный надзор: в ход идут ИК-прожекторы и искусственный интеллект

С 1 апреля в Челябинске начнет работать система контроля за платными парковками. В мэрии подробно рассказали, как именно будут выявлять неплательщиков.

За нарушителями будут следить с помощью специальных автомобилей, оснащенных видеокамерами и нейросетями. На каждом таком комплексе установят две камеры для максимального обзора, инфракрасные прожекторы для работы в темное время суток и вычислительный блок с нейросетью, которая автоматически считывает госномера в зонах платной парковки.

В администрации города пояснили, что каждый мобильный комплекс движется по цикличному маршруту. Проезжая по улице, автомобиль фиксирует GPS-координаты и сверяется с картой платных парковок. Все данные передаются на сервер. Если машина стояла дольше 15 минут, система проверяет, была ли внесена оплата. Информация обрабатывается на следующий день, затем оператор проверяет ее и направляет на рассмотрение административной комиссии, где принимается окончательное решение о штрафе.

Пока оборудование проходит отладку, челябинцы могут парковаться без временных ограничений и платы.