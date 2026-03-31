С 1 апреля водителей ждет сюрприз: три жестких изменения внедряются для машин

В России с 1 апреля 2026 года стартовали три законодательных нововведения для владельцев транспорта. Об этом сообщает издание Motor. Поправки коснулись порядка импорта машин, механизма вычисления страховых коэффициентов и мониторинга за страховыми полисами.

Минпромторг утвердил унифицированную формулу начисления утилизационного сбора для авто, ввозимых из государств Евразийского экономического союза. В перечень вошли Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Итоговая сумма теперь вычисляется с учетом разницы в таможенных пошлинах при прямой поставке в РФ и транзите через страны ЕАЭС. Дополнительно формула принимает во внимание расхождения по акцизам и налогу на добавленную стоимость. Поставщик автомобилей из Китая и Южной Кореи Дмитрий Рогов заметил: ожидание этих мер подтолкнуло многих россиян к ускорению процесса приобретения машин за рубежом.

Вторая перемена касается контроля за обязательной страховкой. Официальный представитель МВД Ирина Волк разъяснила, что выявлять нарушителей без ОСАГО будут только инспекторы ГИБДД вручную. Применять дорожные камеры для автоматической фиксации этого правонарушения пока не представляется возможным. Штрафовать за отсутствие полиса разрешено не чаще одного раза в течение суток.

Помимо этого, при оформлении новых полисов обновился коэффициент «бонус-малус», отражающий аварийность конкретного водителя. Его минимальный порог зафиксирован на уровне 0,46, максимальный достигает 3,92. Для автомобилистов, не имеющих стажа вождения, данный показатель составит 1,17.