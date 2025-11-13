С 1 апреля водители B стали «универсальными»: дали разрешение на езду

С 1 апреля 2024 года в России вступили в силу изменения, расширяющие возможности владельцев водительских прав категории «B». Теперь они автоматически получают право управлять транспортными средствами подкатегории «B1», не проходя дополнительных экзаменов и обучения, пишет carexpo .

Изменения внесены Федеральным законом № 313-ФЗ. Согласно новым правилам, обладатели обычных автомобильных прав смогут управлять мопедами, скутерами, квадрициклами и трициклами с любым типом посадки. Также теперь разрешено водить садовую технику и снегоходы без необходимости получать удостоверение тракториста-машиниста.

Однако пользоваться новыми возможностями смогут не все. Если в медицинской справке указаны ограничения для категорий «A», «A1», «M» или «B1» с мотоциклетной посадкой, то право на управление соответствующей техникой не предоставляется.

Чтобы воспользоваться расширенными правами, потребуется заменить водительское удостоверение. В старых документах может стоять отметка «AS», разрешающая управление только транспортом с автомобильной посадкой. После обновления документа в ГАИ это ограничение будет снято.

По мнению экспертов, новые правила облегчат жизнь жителям сельских районов и владельцам загородных домов, которым часто требуется разная техника для личных нужд.

Ранее автоэксперт Сергей Петров посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля.