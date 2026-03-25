С 1 апреля жизнь автомобилистов разделится на до и после: какие правила вступят в силу

С 1 апреля для российских автомобилистов начнут действовать несколько значимых нововведений, которые затронут финансовую сторону владения машиной, процесс ее обслуживания и даже дорожную инфраструктуру, пишет autonews .

Одним из ключевых изменений станет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Эта процедура проводится ежегодно: безаварийные водители получают понижающий коэффициент, в то время как для тех, кто становился виновником ДТП, цена страховки возрастет. На данный момент минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а максимальное достигает 3,92.

В столице в ближайшее время ожидается официальное открытие сезона аренды электросамокатов и велосипедов. В департаменте транспорта Москвы отметили, что подготовительные работы уже завершаются. Весь парк средств индивидуальной мобильности будет приведен в порядок, оснащен номерными знаками единого образца. Для комфорта пользователей в городе оборудовано более 420 зон с ограничением скорости и специальная разметка в 250 локациях.

Ценовая политика на авторынке также претерпит изменения. По оценкам экспертов, тенденция к плавному росту стоимости новых машин сохранится. В зависимости от бренда и модели возможен скачок цен в пределах 5–20%, причем наиболее существенно подорожают автомобили, ввозимые по параллельному импорту, а также премиальные иномарки. В то же время специалисты не исключают, что некоторые модели могут прибавить в цене всего 1,5–2%. Ожидается, что объем скидочных программ сократится, хотя отдельные спецпредложения от дилеров и производителей, особенно в рамках трейд-ина, останутся.

Стоимость технического обслуживания в массовом сегменте за год выросла на 5%, тогда как в премиальном сегменте средний чек остался стабильным. По мнению участников рынка, резкого скачка цен на обслуживание именно с 1 апреля не предвидится, однако подорожание может коснуться запчастей, поставляемых по параллельному импорту, курс которых привязан к валютным колебаниям и логистике.

Кроме того, Минпромторг выступил с инициативой досрочно снять мораторий на обязательную установку кнопок системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» (УВЭОС). В ведомстве объяснили это приоритетом безопасности дорожного движения. В случае принятия решения требование может вступить в силу уже с 1 апреля.

Также обсуждается возможность введения новых правил начисления утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза. Инициатива направлена на то, чтобы закрыть обходные схемы растаможки. Хотя изначально предполагалось, что норма начнет действовать с 1 апреля, впоследствии в Минпромторге уточнили, что эта дата больше не является актуальной.