С 1 июня поедем с комфортом: жителям Ярославля решили в разы сократить путь в Москву

Количество скоростных составов на направлении увеличится с шести до девяти, причем два из них будут двухэтажными. Власти также обсуждают с РЖД перспективу сокращения времени в пути до двух часов, пишет ТАСС.

С 1 июня текущего года железнодорожное сообщение между Москвой и Ярославлем станет более интенсивным и комфортным. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил журналистам, что количество скоростных поездов на маршруте увеличится с шести до девяти составов. По словам главы региона, два из трех дополнительных поездов будут двухэтажными, что позволит существенно нарастить пассажировместимость.

В настоящий момент на линии курсирует более двух десятков составов, однако лишь шесть из них относятся к категории скоростных. Увеличение их числа, как отметил Евраев, уже утверждено и вступит в силу с началом лета.

Помимо расширения парка, власти совместно с руководством РЖД прорабатывают вопрос сокращения времени в пути. Губернатор подчеркнул важность этого фактора для привлечения туристов в регион. Целевым ориентиром он назвал снижение длительности поездки с нынешних трех с половиной часов до двух. Евраев уточнил, что достичь таких показателей планируется не за счет строительства высокоскоростных магистралей, а путем оптимизации графика грузовых перевозок. Содействие в решении этой задачи оказывают столичное правительство и федеральные структуры.