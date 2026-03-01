С 1 марта меняется медзаключение для прав на лодки и катера: что изменится

В России вступает в силу обновленный порядок медицинского освидетельствования для судоводителей. Новая форма справки станет обязательной при получении или замене прав на управление маломерными судами.

Первого марта в России начинают действовать скорректированные правила прохождения медосмотра для граждан, управляющих маломерными судами. Приказ Министерства здравоохранения, утвержденный в июле 2025 года, вводит новую форму медицинского заключения, обязательную для предъявления в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС.

Теперь процедура освидетельствования включает расширенный список врачей. Помимо терапевта, судоводителям необходимо будет посетить нарколога, психиатра, невролога, отоларинголога и офтальмолога. Срок действия справки остается прежним и составляет один год. Получить документ можно как в государственных поликлиниках, так и в частных клиниках, имеющих соответствующую лицензию.

Обновленное заключение потребуется в трех основных случаях: при первичном получении прав на лодку, катер или гидроцикл; при замене удостоверения в связи с истечением срока действия, утратой или сменой персональных данных; а также при возврате документа после окончания срока лишения права управления.

Специалисты рекомендуют владельцам судов заранее ознакомиться с новыми требованиями и планировать прохождение комиссии, учитывая расширенный перечень специалистов.