С 1 марта онлайн-сервисам запретят списывать деньги по старым платежным данным

С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы лишатся возможности списывать средства с ранее сохраненных платежных данных пользователя, если тот отказался от их использования. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, разъяснив вступающие в силу изменения в закон «О защите прав потребителей».

В ведомстве уточнили, что поправки внесены федеральным законом, принятым осенью 2025 года, и дополняют статью 16.1 новым положением. Согласно обновленным нормам, владельцам сайтов, мобильных приложений и цифровых платформ запрещается проводить регулярные списания по устаревшим реквизитам после того, как потребитель заявил об отказе использовать их для оплаты. При этом компании обязаны обеспечить возможность подачи такого отказа, включая электронный формат.

Новые правила распространяются на услуги, оказываемые по абонентской модели — прежде всего на платные интернет-подписки. Речь идет об онлайн-кинотеатрах, облачных сервисах, программном обеспечении по подписке, системах электронного документооборота и других цифровых продуктах с регулярной оплатой.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что пользователь вправе прекратить использование услуги в любой момент, даже после получения уведомления о предстоящем списании средств. Если после отказа деньги все же были списаны, сервис обязан вернуть их полностью, удержав только сумму за фактически оказанный период услуги до момента отмены подписки.

