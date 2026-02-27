Безопасность или комфорт: эксперты советуют деактивировать нейросеть в Windows 11

В новой версии операционной системы Windows 11 обнаружена функция на базе искусственного интеллекта, которая может без ведома пользователя собирать персональную информацию. Об этом сообщает BGR.

Журналисты и эксперты по кибербезопасности выразили обеспокоенность непрозрачностью этого процесса и рекомендовали пользователям немедленно деактивировать данную опцию. Согласно результатам технического анализа, нейросеть способна собирать сведения о посещенных веб-страницах и файлах cookie из браузеров.

Официально Microsoft заявляет, что этот массив информации используется исключительно для совершенствования алгоритмов и улучшения работы чат-бота. Однако специалисты обращают внимание на то, что настройка активна по умолчанию, а пользователи не получают явного уведомления о начале анализа их цифрового следа.

Для обеспечения приватности пользователям необходимо вручную изменить параметры в своей учетной записи Microsoft. Процедура включает переход на официальный сайт Copilot и деактивацию пункта, отвечающего за предоставление данных об использовании сервисов компании.

