С 1 марта вступают в силу новые правила расчета алиментов

С 1 марта в России вступают в силу новые правила оформления единого пособия для семей с детьми. Соответствующие коррективы, утвержденные правительственным постановлением, затронут, в частности, механизм подсчета алиментов при оценке уровня дохода семьи.

Главное изменение касается методики расчета минимальной суммы алиментов. Если ранее за основу брался МРОТ, то теперь сотрудники органов соцзащиты будут ориентироваться на показатель средней начисленной заработной платы, установленный в конкретном регионе проживания заявителя.

Если выплата алиментов назначена по судебному решению, при расчете нуждаемости семьи будут учитываться фактически поступившие суммы — их родитель сможет указать самостоятельно в заявлении. Если же исполнительный лист находится в производстве у судебных приставов, данные о поступивших платежах поступят в Социальный фонд автоматически, в рамках системы межведомственного взаимодействия.

Новый порядок расчета минимального размера алиментов для оценки нуждаемости будет выглядеть следующим образом: на одного ребенка станут учитывать 25% от среднерегиональной зарплаты, на двоих детей — 33%, а на троих и более — 50%.

Ранее сообщалось о том, что производства по алиментам не приостанавливают.