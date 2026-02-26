С 1 марта вводятся штрафы за растения на участке: за борщевик потребуют почти 1 млн рублей

С 1 марта владельцев участков могут наказать рублем за наличие опасной флоры. Юрист Илья Русяев разъяснил, какие именно растения попадают под действие нового закона, пишет «Прайм» .

Юрист Илья Русяев, возглавляющий бизнес-сообщество «Русяев Клуб», предупредил россиян о крупных денежных взысканиях за произрастание на участках вредоносной флоры. Новые правила начнут действовать с 1 марта.

В беседе с агентством «Прайм» специалист уточнил, что речь идет не только о борщевике Сосновского, который чаще всего фигурирует в сводках. Законодательство рассматривает более обширную категорию инвазивных растений. К ним относят жизнеспособные культуры, которые распространяются за пределами естественной среды и несут угрозу экологии либо здоровью граждан. Конкретные перечни такой растительности утверждаются на уровне регионов.

Русяев пояснил, что обязанность бороться с опасными видами теперь закреплена за собственниками наделов всех форм, включая дачные и садовые участки. Основанием служит федеральный закон № 294-ФЗ, принятый 31 июля 2025 года.

Размер штрафных санкций для физических лиц составит от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч. Наиболее суровое наказание предусмотрено для организаций: их могут оштрафовать на сумму от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.