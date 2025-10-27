С 1 ноября ФНС сможет списать долги с банковских счетов без суда

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать задолженности по налогам у физических лиц во внесудебном порядке. Соответствующее изменение предусмотрено федеральным законом № 287-ФЗ от 31 июля 2025 года, сообщает РБК .

Под действие закона подпадут граждане, утратившие статус индивидуального предпринимателя, а также нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику. До введения новых правил задолженность взыскивалась исключительно через суд после направления налогоплательщику требования об уплате.

Внесудебный порядок будет применяться к таким обязательствам, как налог на доходы физических лиц, транспортный, земельный и имущественный налоги, налог на профессиональный доход, а также начисленные пени и штрафы.

Налогоплательщик обязан уплатить задолженность в срок, указанный в требовании, обычно в течение восьми дней. Если долг не погашен и не оспаривается, ФНС направит решение о взыскании. После этого банки получат поручение списать с счетов и вкладов сумму задолженности.

При недостаточности средств на счетах взыскание может быть обращено на наличные и иное имущество, за исключением объектов, на которые закон запрещает обращение взыскания, включая единственное жилье, предметы личного пользования, средства труда стоимостью до 10 тыс. руб. и социальные выплаты.

Гражданин, не согласный с начислением налога, вправе подать заявление о перерасчете в налоговый орган или жалобу на действия ФНС в вышестоящий орган. Если спор имеется, взыскание производится только через суд.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества от имени ФНС.